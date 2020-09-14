Журналист Аркадий Бабченко категорично высказался о будущем России

По его словам, нынешней России никогда не удастся стать нормальной цивилизованной страной, поэтому ее ждет только полная изоляция от мира. Причиной этого является то, что даже все благие намерения она превращает в неоправданные человеческие жертвы и грубейшие нарушения законов. Кроме того, эта страна уже загнала себя в глухой угол.

Такое мнение он озвучил в 2018 году на своей странице в сети Facebook.

Дальнейший опыт применения Россией военных компаний на Донбассе, в Сирии и в других горячих точках мира показал, что страна-агрессор решила использовать этот инструмент исключительно в своих оккупационных целях для тысяч убийств всех, кто не хочет подчиняться Кремлю.

Именно этот факт, по мнению Бабченко, указывает на бесперспективность трансформации российского общества и государства в целом.

"Сейчас сидишь, читаешь, смотришь, во что они это все превратили, и думаешь — нет, на х*р, только дустом. Не будет там в России никакой адекватной страны. За что ни берутся — только волосы дыбом от ужаса, что у них получается. Если ЧВК, то — Вагнер, если экономическое развитие, то — убийства, преступления, захваты, диктаторы, мильчаковы, буряты, трупы, трупы, трупы... На х*ен. Ров. И дустом", — подытожил Бабченко.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.