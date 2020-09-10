Это очевидно для всех, кроме россиян

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что в истории РФ найдена тревожная закономерность

По его словам, повторение современной Россией этапов деградации гитлеровской Германии наталкивает на мысль, что очередная глобальная война неизбежна.

Более того, в период правления Владимира Путина страна стала практически полным двойником Третьего рейха. Такое мнение он озвучил в 2019 году, передает Обозреватель.

"Еще один стандартный вопрос — почему ты так уверен, что будет большая война? Я не уверен. Но исторические параллели приводят именно к этому выводу. Я всегда говорил, что путинская Россия — это современный аналог Германии тридцатых годов", — отметил он.

При этом он навел массу примеров, подтверждающих, что страна-агрессор полностью повторяет судьбу еще одного преступного режима.

Среди них Бабченко выделил аннексию Судет и Крыма, всеобщую торжественную истерию сторонников преступлений в Украине, проведение Олимпиад в диктаторских Германии и Российской Федерации, нетерпимость к людям других национальностей и многое другое.

"Я ужасаюсь каждый раз от такого совпадения. Видимо, это какая-то историческая неизбежность, что все ополоумевшие диктаторы идут по одной и той же колее. Делают одни и те же вещи. Вот прям практически дословно", — подчеркнул журналист.

Продолжая размышлять над угрозой развязывания Кремлем глобального вооруженного конфликта, Бабченко подчеркнул, что все еще зависит и от того, что можно считать "большой войной".

"То, что они в конце концов полезут куда-нибудь в Харьков, или Минск, или еще куда-то по периметру — в этом я уже почти уверен. И как по мне — это достаточно большая война, на которой они крови выпьют еще ой как немало", — утверждает журналист.

Подтверждением своих слов он считает многолетнее финансирование РФ исключительно силового блока и практически полное игнорирования остальных сфер жизни в стране.

"Ты не развивал ни науку, ни образование, ни экономику, ни средний бизнес, ни институты общества, ни промышленность, ни технологии, ничего. Только армию и силовиков. И использовать в итоге ты сможешь только армию и силовиков. Ничего другого у тебя просто больше нет. Вопрос только в том, где они начнут раньше — внутри периметра, или снаружи", — подытожил Бабченко.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.