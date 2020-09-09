Президент РФ Владимир Путин просил Александра Лукашенко поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом президент Беларуси рассказал в интервью российским СМИ.

Лукашенко выразил сожаление, что Украина якобы присоединилась к давлению на Беларусь после начала протестов в стране, и вспомнил о просьбе своего российского коллеги по поводу Владимира Зеленского:

"Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", - рассказал Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси старался убедить Зеленского в "благих намерениях" РФ в отношении Украины.

"Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.

Ранее, президент Беларуси заявил, что возможности вернуть Крымский полуостров у Украины уже нет, но по поводу Донбасса еще шансы есть.

"С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Мне жаль людей, которые страдают на Донбассе. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", - считает Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

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