Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала скандальное заявление

В частности, она обвинила Берлин во лжи по делу российского оппозиционера Алексея Навального. А результаты немецких врачей об отравлении оппозиционера назвала "блефом". Она также призвала Берлин показать результаты обследования, чтобы доказать, что это не блеф.

Свое мнение Захарова изложила в Facebook.

Она уточнила, что якобы продублировала информацию, которую сообщала информационным агентствам.

Представитель МИД пожаловалась, что Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии из соображений секретности отказался предоставить российской стороне дополнительных сведений об обследовании Навального.

"О какой секретности может идти речь, если , по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями", – написала Захарова.

Также она напомнила, что в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого".

“Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", – заявила Захарова.

Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.







