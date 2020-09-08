Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала скандальное заявление
В частности, она обвинила Берлин во лжи по делу российского оппозиционера Алексея Навального. А результаты немецких врачей об отравлении оппозиционера назвала "блефом". Она также призвала Берлин показать результаты обследования, чтобы доказать, что это не блеф.
Свое мнение Захарова изложила в Facebook.
Она уточнила, что якобы продублировала информацию, которую сообщала информационным агентствам.
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Представитель МИД пожаловалась, что Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии из соображений секретности отказался предоставить российской стороне дополнительных сведений об обследовании Навального.
"О какой секретности может идти речь, если , по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями", – написала Захарова.
Также она напомнила, что в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого".
“Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", – заявила Захарова.
Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.
Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.
Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.