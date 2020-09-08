Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу из Беларуси Дмитрий Дащинский раскритиковал российские СМИ

По его словам, сейчас российские СМИ пытаются разделить народ Беларуси, при этом он сравнил эту ситуацию с той, которая ранее происходила на територрии Украине. Используя, ту же самую схему, как в Украине.

Об этом спортсмен рассказал в интервью для издания Tribuna.

"СМИ. Особенно эти российские каналы, как Russia Today, пророссийские. Что у них про Украину было, что сейчас смотришь – по той же схеме по нам работают и говорят: мол, это там с Запада, из Украины люди чуть ли не готовят у нас боевые действия. Для чего у нас спецслужбы тогда, которые должны это предотвращать?" – отметил он.

Он также выразил надежду, что конфликт в Беларуси удастся урегулировать при помощи мирного диалога, пока не стало поздно и все не превратилось в кровавую бойню.

"Я очень надеюсь, что до серьезного конфликта не дойдет. Что все-таки начнется какой-то диалог, которого и не хватает. Наверное, не было раньше мнений таких разных, всегда как-то по накатанной шло и шло. А сейчас уже явно нужно искать возможность разговаривать и находить какие-то общие точки соприкосновения. По-другому никак. Либо это на самом деле превратится в бойню. Но, надеюсь, не будет этого", – заявил спортсмен.

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