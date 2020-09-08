В Ливии протурецкие войска захватили боевую авиацию РФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Кавказ Центр", который переводит на русский язык новости ливийских СМИ и данные местных военных блогеров.

Так, протурецкие войска осуществили на теоритории Ливии спецоперацию по захвату российской боевой авиации. Речь идет о военном вертолете, который совершил вынужденную посадку на территории Правительства национального согласия.

Сообщается, что пилот захваченного воздушного транспортного средства с места происшествия скрылся.

СМИ напоминают, что за время боевых действий на Ближнем Востоке погибли немало участников военного конфликта. В частности, в Сирии, Ливии, Ираке и Иране в боях погибли множество российских наемников "ЧВК Вагнера", которые принимают активное участие в войне на Ближнем Востоке. Также многие россияне пропали без вести, участвуя в этой войне.

По состоянию на сегодняшний день на территории Ливии насчитывается около двух тысяч боевиков "ЧВК Вагнера", которые принимают активное участие в боевых действиях на стороне генерала Хафтара, которого всячески поддерживают российские власти.

Напомним, "Использовали, заманили, перетащили": Путин приписал Украине и США задержание "вагнеровцев".

Также Politeka сообщала, что в РФ обвинили в задержании "невинных вагнеровцев" Украину: "попытка поссорить с Беларусью".

Раньше Politeka писала, что в СБУ назвали фейком "спецоперацию" по боевикам "ЧВК Вагнера": "ни один сотрудник не участвовал".