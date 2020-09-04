Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как Россия может поглотить Украину

По его словам, Украина окажется в ловушке и рискует потерять новые территории в случае поглощения Россией Беларуси. Кроме того, он раскрыл, что наполеоновские планы России заключаются - сначала поглотить Беларусь, а потом возродить СССР.

Такое мнение он высказал в 2019 году для украинских СМИ, передает Обозреватель.

"Сейчас они (россияне - прим.ред.) заняты переключением на Беларусь и заняты ее поглощением. Какое-то время они будут ее поглощать. А дальше мы будем иметь ситуацию, когда Советский Союз, часть два, будет возрождаться. У нас по периметру будет с трех сторон СССР, а с четвертой море и Приднестровье", — сказал Бабченко в интервью.

По его словам, Украине нельзя допустить повторения новых революций в стране, поскольку таким образом РФ будет легче оккупировать новые территории - в частности, "миротворческие танки" России нагрянут в Украину. При этом он уверен, что в таком случае Запад отвернется от Украины.

"И лысый черт им скажет: "Европа, а давайте я вас избавлю от всех проблем. Отдайте мне просто эту территорию". Думаю, Запад закроет глаза на то, как "миротворческие" танки Путина будут избавлять их от проблем. Если Россия поглощает Беларусь и Украину, большая война в Европе становится неизбежной", — считает журналист.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.