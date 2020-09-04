"Главный коммунист" России Геннадий Зюганов назвал "сволочью" тех, кто стал жертвами гитлеровских концлагерей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, выложенное в соцсети.

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая 3 сентября у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, в своей речи неожиданно назвал "сволочью" людей, которые стали жертвами нацистской Германии.

В частности, Зюганов заявил, что Адольф Гитлер в концлагерях сжигал в печах "россиян, евреев и всю остальную сволочь".

"Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь вщепки разбили под Москвой. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь", - сказал Зюганов, говоря о жертвах Второй мировой войны.

В комментариях активно высмеивают неожиданное "признание" российского политика.

"Красноречиво спалился рашист-коммуняка", "По Фрейду оговорочка", "Свежачок от больного деда подъехал", " Ну хоть какой-то политик в Думе сказал правду! Все голосуем за Зюганова", - пишут в комментариях.

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