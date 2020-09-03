Ровно 29 лет назад первым министром обороны независимой Украины назначили Константина Морозова, который уже тогда прогнозировал российскую агрессию

Как передает Politeka, генерал-майор авиации Константин Морозов, уроженец Брянки Луганской области, 3 сентября 1991 года был назначен главой Минобороны.

Его отец работал электриком на шахте и погиб на производстве. Морозов окончил авиационное училище в Харькове и Военно-Воздушную академию им. Юрия Гагарина.

В 1990 году Морозова назначили командующим воздушной армии со штабом в Киеве. Во время путча ГКЧП в августе 1991 года он отказался поддерживать заговорщиков и в сентябре 1991 года был назначен первым министром обороны Украины.

В 1993 году во время раздела Черноморского флота между Украиной и Россией именно Морозов предлагал запретить кораблям РФ базироваться в украинских территориальных водах (прежде всего, речь шла о Севастополе). Эта позиция министра обороны вызвала конфликт с тогдашним президентом Украины Леонидом Кравчуком, и Морозов ушел в отставку.

"Как мы можем обойтись без Севастополя? Ведь вслед за ним можно поставить вопрос о том, что Украина может обойтись и без Ужгорода, без Мукачево, без Луганска, Кривого Рога и так далее. На каком основании – даже теоретически – может быть поставлен этот вопрос? Я не могу найти для себя ответа. Эту проблему необходимо рассматривать с точки зрения территориальной целостности государства", - говорил Мороз в одном из своих интервью.

После отставки с поста министра Морозов ушел в политику, он возглавлял "Демократическое объединение "Украина". С 1996 года Морозов был на дипломатической работе, участвовал в установлении военного сотрудничества Украины и НАТО. С 2005 по 2007 годы Морозов был руководителем украинской миссии при штаб-квартире НАТО.

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