Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что оппозиционера Алексея Навального отравили из-за событий в его стране

По словам политика, отравление российского оппозиционера – фальсификация. Об этом он заявил во время беседы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске. Видео встречи поделился у себя в Twitter блогер Մιtαuskαs.

Лукашенко рассказал о якобы перехваченном разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с Варшавой.

Лукашенко сообщил Мишустину о "перехвате разговора Варшавы и Берлина" о том, что заявления Меркель об отравлении Навального - фальсификация и пообещал передать запись.



Если беларуский пенсионер - это новый "диспетчер Карлос", кто же тогда станет новым "лётчиком Волошиным"? 😊 pic.twitter.com/BUspqcIhCw — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 3, 2020

«Она заявила, что Навальному хотели закрыть рот. Варшава разговаривала с Берлином, два абонента. Мы подготовили отчет, который мы направим в ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди?», – заявил он.

«Если беларуский пенсионер - это новый "диспетчер Карлос", кто же тогда станет новым "лётчиком Волошиным"?», – подписал снимок блогер.

«Совсем заврался мужик. Ну что ж, подождём неопровержимых фактов. Хотя, он как был треплом, таким и остаётся», «Лукашеску хочет в Ростов, выторговывает себе будку рядом с вечно легитимным Яныковичем с выходом на речку», «жалкий позорник», – отреагировали пользователи в комментариях.

Ранее Лукашенко обвинил Литву, Чехию, Польшу и Украину в том, что они управляли протестами в Беларуси. По его словам, выстоять стране помогла братская Россия.

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

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