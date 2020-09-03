Поиск врагов приобретает в России все более извращенные формы, а список опасностей для граждан РФ снова вырос

В этот раз отличился министр обороны Сергей Шойгу, который назвал нового врага россиян, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Таковым, по его словам, является смартфон. Министр считает, что многие люди сегодня живут «коротко и неподробно» из-за гаджетов, которые заменили реальную жизнь.

«За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве», – заявил Шойгу, посоветовав россиянам отказаться от излишней информации и увидеть страну своими глазами.

Слова главного силовика России уже стали предметом обсуждения в соцсетях.

«Срочно!!! Новый враг найден! Шойгу назвал главным врагом России... смартфон! Можно вывезти оленевода из тундры, но нельзя вывести тундру из оленевода!», – написал в Twitter блогер Մιtαuskαs.

«Все верно, враги России – это наука технологии и свобода. Концентрат этого находится в этой маленькой коробочке», «Сколько ещё можно было бы дел наворотить! А тут проклятый смартфон! Из-него ещё и присесть придётся!», «Власть в стране захватили люди из прошлого века с кнопочными телефонами! О каком прогрессе может идти речь?!», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что на форуме «Армия 2020» представили рясы цвета хаки для российских военных священников,которые уже вызвали скандал в руководстве РПЦ. Там заявили, что с ними никто не согласовывал стандарты новых облачений для служителей церкви.

Напомним, московские священники устроили крестный ход под Тернополем.

Как сообщала Politeka, Шойгу сделал признание о конфликте на Донбассе.

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