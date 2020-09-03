Скандально известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян вступилась за омских врачей в ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального

На своей странице в Twitter главред основного зарубежного пропагандистского телеканала Russia Today написала о том, что не особо верит немецким специалистам из лаборатории Бундесвера, которые установили факт отравления Навального ядами из группы «Новичок».

«Я не знаю, кто отравил Навального, и травили ли его вообще. Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было. В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений», – говорится в сообщении.

В первом же комментарии Симоньян добавила:

«Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам. А вот то, что если бы Навального отравили по приказу собирательного Начальства, хрен бы кто его выпустил в Германию, - это и есть непреложный факт».

Такое явное подыгрывание политике Кремля не на шутку разозлило пользователей, вызвав шквал комментариев.

«Дно! Нет, днище!!! 20 лет вокруг путина сбивается ему подобное де**мо типа этой насквозь лживой, аморальной, толстомордой хабалки», «Человек всегда выбирает кому...», «Интересно, как вам спиться по ночам? Столько лет врать, нести полную ахинею, выкручиваться и тд. На вашем месте я бы после Беслана бы никогда бы в жизни больше не появлялась в медиа-пространстве. Верите омским врачам, но лечитесь у немецких. Патриотизм хлещет», «Всё, расходимся. Маргарита не знает, кто отравил. У Начальника тоже видимо, не спросила», «Маргарите предпочтительнее верить Путину, ну-ну, кто бы сомневался», – негодуют читатели под публикацией.

Сейчас есть информация, что МИД Германии будет вызывать российского посла для разговора на фоне полученной информации об отравлении Навального. Также Берлин намерен проинформировать ЕС и НАТО о полученных данных.

Напомним, однокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.