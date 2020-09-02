Главарь боевиков "ДНР" заговорил о новом призыве в ряды боевиков

Денис Пушилин заговорил об этом во время своего общения со студентами Донецкого национального медицинского университета имени Горького. Вместе с тем, по его словам, это якобы не будет призыв на передовую.

Об этом сообщается на сайте так называемого главаря боевиков, который вынуждает жителей Донбасса идти на фронт.

"Мы рано или поздно все равно придем к тому, что нужно будет призывать молодых людей в ряды наших вооруженных сил. Однако это не будет призыв на передовую, поскольку у нас уже есть квалифицированные военнослужащие, которые защищают наши рубежи. Этот призыв будет касаться обучения в тылу, ведь каждый мужчина должен остаться мужчиной", - заявил Пушилин.

Скандальный боевик заявил, что в резерве у "ДНР" есть достаточно людей, прошедших через срочную службу, которые якобы "понимают, что такое защита родной земли от недругов". В то же время о "призыве в армию ДНР" конкретно в 2020 году, по его словам, говорить еще рано.

Также ранее сообщалось, что главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал указ, которые регламентирует функционирование КПВВ «Еленовка».

Согласно этому «документу», пункт пропуска будет работать не каждый день, а лишь тогда, когда «решит так называемый штаб по препятствованию распространения коронавируса».

Напомним, главарь «ДНР» Пушилин выдал планы для «победы» над Украиной.

Как сообщала Politeka, ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.