Бывший украинский депутат Олег Царев взорвался странным заявлением

По его словам, Украина находится в тотальной зависимости от внешних игроков по причине того, что якобы никогда не хотела быть полностью независимой.

Такое заявление он сделал в одном из пропагандистских СМИ, передает replyua.net.

Скандальный политик подчеркнул, якобы после распада СССР Украина сразу начала отдаляться от России и искать себе нового хозяина. Царев уверяет, что в понятии украинских властей независимость - это, прежде всего, независимость только от Москвы.

"Если рабы восстают, они восстают либо для того, чтобы стать новыми хозяевами, либо для того, чтобы найти нового хорошего хозяина", - заявил политик, озвучивая идеи в лучших традициях российской пропаганды.

Он уверен в том, что украинские власти уже подыскивают нового хозяина. При этом соратник Януковича - Царев признал, что в ближайшие годы жизни в Украине станет лучше по той причине, что был открыт общеевропейский рынок труда.



Политик не сомневается в том, что скоро зарплаты украинцев начнут расти, а уровень жизни все-таки приблизится к среднеевропейскому - Украина приближается к Европе, но в стране еще много нерешенных проблем.

Однако якобы будут и большие издержки, поскольку, кроме роста зарплат, в Украине начнется деиндустриализация.

Напомним, скандальный Царев выдал миссию Москвы в Украине, подставив Кремль.

Как Politeka писала, соратник Януковича Олег Царев изменился до неузнаваемости и насмешил сеть.

Также Politeka сообщала, скандальный Царев впервые показал 20-летнюю дочь, в сети истерика.