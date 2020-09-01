Вслед за преподавателем из Бердянска, который в 2016 году пошел воевать на Донбасс, в батальон пошли еще 13 его учеников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу 36-й ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Александр Линник был преподавателем предмета "Защита Отечества" (ранее "Допризывная подготовка юношей") в Государственном учебном заведении профтехобразования Бердянска.

"Заниматься делом, в котором разбираюсь, было довольно интересно, да и с учениками мне повезло. Они приходили на мой предмет чему-то научиться, а не просто отсидеть на уроках. Но после 2014 года все чаще мои подопечные начали спрашивать: "А как там в АТО?", или "Что меня будет ждать в армии?". Отвечать на вопросы становилось все сложнее, поэтому я быстро осознал, что буду иметь право отвечать на такие вопросы только тогда, когда сам там побываю", - рассказал Линник.

В 2016 году 55-летний преподаватель решил на собственном примере показать, что защищать родную землю можно и нужно в любом возрасте.