Вслед за преподавателем из Бердянска, который в 2016 году пошел воевать на Донбасс, в батальон пошли еще 13 его учеников
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу 36-й ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Александр Линник был преподавателем предмета "Защита Отечества" (ранее "Допризывная подготовка юношей") в Государственном учебном заведении профтехобразования Бердянска.
"Заниматься делом, в котором разбираюсь, было довольно интересно, да и с учениками мне повезло. Они приходили на мой предмет чему-то научиться, а не просто отсидеть на уроках. Но после 2014 года все чаще мои подопечные начали спрашивать: "А как там в АТО?", или "Что меня будет ждать в армии?". Отвечать на вопросы становилось все сложнее, поэтому я быстро осознал, что буду иметь право отвечать на такие вопросы только тогда, когда сам там побываю", - рассказал Линник.
В 2016 году 55-летний преподаватель решил на собственном примере показать, что защищать родную землю можно и нужно в любом возрасте.
Мужчина решил идти именно в морскую пехоту, потому что "не хотелось идти легким путем".
Каким же было его удивление, когда вскоре на контракт в батальон пришли служить сразу 12 юношей и одна девушка, его бывшие ученики в возрасте от 18 до 22 лет.
"Конечно, переживал, особенно когда были на ротации, пытался проведать каждого, как служат, какие успехи. Некоторые уже уволились, другие и сейчас несут службу. На этой войне у каждого свои "черные дни". Для меня это было 9 марта 2017 года, когда во время вражеского обстрела осколок попал в висок одному из моих ребят. Сердце болит еще и от мысли о том, что 10 марта он должен был ехать в отпуск, потому что у него родился ребенок..." - поделился военный трагическими воспоминаниями.
Сегодня старший прапорщик Александр Линник - командир одного из блокпостов в районе проведения ООС. Рядом с ним службу несет и один из его учеников. По словам Александра, это уже будет крайняя его ротация, ведь в мае следующего года он отметит свой юбилей - 60 лет. Дома мужчину ждет жена, дочь и двое сыновей.
После возвращения на мирную территорию Александр планирует вернуться в родное учебное заведение.
Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".
Ранее Politeka писала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры: "потеряли 9 бойцов".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру: "Как не стыдно"
Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа"
Опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!"
Срочная эвакуация отдыхающих на пляже под Одессой, съехались все службы: видео ЧП
Также Politeka сообщала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.