Складывается впечатление, что Президент Владимир Зеленский втайне завидует экс-президенту Петру Порошенко

Об этом в своем блоге для информационного агентства RegioNews заявил в июне нынешнего года директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, передает Politeka.

"Кажется, что президент Зеленский боится и не любит Порошенко, но он где-то тайно завидует его способности, одновременно, масштабно воровать и лихо управлять Украиной. А у самого Зеленского пока не получается ни то, ни другое", – отметил политолог.

По его мнению, вместо того, чтобы бороться с коррупцией или заниматься радикальными экономическими реформами Офис Зеленского предлагает примириться с РФ и помочь сепаратистам Донбасса выжить за счет Украины.

Также политолог сравнил деятельность Зеленского на посту президента с президентством другого политика – Виктора Ющенко.

"Точно так делал меланхоличный Ющенко. Вместо того чтобы начать энергичные реформы и борьбу с коррупцией, он пять лет посвятил борьбе за восстановление справедливой памяти о Голодоморе и думам о трипольской культуре. Все вроде правильно, но в итоге - ни достойной памяти о Голодоморе, ни реформ, ни чистой Украины без коррупции", – добавил Виктор Небоженко.

Politeka сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о важности соблюдения противоэпидемических ограничений. Об этом зашла речь на встрече главы государства с представителями иудейских религиозных организаций Украины. Речь о традиционном праздновании Рош га-Шана в Умани, на которое ежегодно собираются десятки тысяч людей со всей планеты (только из Израиля приезжих порядка восьми тысяч). В этом году от масштабного празднества придется отказаться, говорится в сообщении Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что по окончанию своего президентства сможет безбоязненно ходить по улицам. По его словам, для него важно спокойно ходить не только по улицам столицы, но и по всей Украине.

"Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже – надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо", – озвучил свои чаяния Президент.

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