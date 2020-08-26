Российский журналист Аркадий Бабченко предрек нападение на Украину

По его словам, Российская Федерация планирует полномасштабное нападение на Украину. Он уточнил, что если Россия нападет на Украину, то большая война еще будет и Россия попытается продвинуться дальше.

Такой прогноз он сделал в 2019 году в интервью "Эхо Москвы".

Также он предположил, что, если пойдет воевать, то только за Украину, ведь агрессором и провокатором в этом сражении является Россия.

"Безусловно, это рождает ненависть. И безусловно это рождает ненависть и в Украине. Только ненависть в Украине рождают не посты Аркадия Бабченко, а то, что в Украину россияне приперлись, убили 13 000 человек. Вот это по-настоящему родило ненависть. А вы опять сейчас себя пытаетесь ставить на одну доску. Вы хотите сказать, что мы такие же как Украина. Произошел какой-то конфликт, какие-то непонятки. Нет, вы не такие же. Вы – агрессоры, захватчики", - добавил журналист, обращалясь к России.

Также ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко сделал пессимистический прогноз о России на Донбассе.

По его словам, Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс, поэтому эти территории ждет новый кризис. Он напомнил, как еще ранее предупреждал, что Россия никогда не пустит на Донбасс миротворцев.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.