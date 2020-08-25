Журналист Аркадий Бабченко сделал пессимистический прогноз о России на Донбассе

По его словам, Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс, поэтому эти территории ждет новый кризис. Он напомнил, как еще ранее предупреждал, что Россия никогда не пустит на Донбасс миротворцев.

Такое мнение он озвучил 2019 года, передает Обозреватель.

"Ни в какую Украину Кремль ни "ДНР", ни "ЛНР" впихивать не собирается. Ничего из этот наивного прекрасного не будет. Вы их не знаете. Минскими соглашениями они подотрутся. Будет дальнейшая оккупация. Будут паспорта. Будет признание. в России лишь ждут момента. Ох, сколько говна на дедушку было вылито... Ты ничего не понимаешь, ты не разбираешься, приехал - не учи нас..." - заявил Бабченко.

Также ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко озвучил главную опасность, которая постоянно угрожает светлому будущему Украины.

По его мнению, у Украины за годы независимости еще даже фундамент не заложен и страна не может защитить себя от неумелых президентов. Непрофессиональному президенту понадобится лишь несколько лет, чтобы развалить страну. Эксперт также заявил, что главный враг Украины - это не мораторий на землю, коррупция и низкие зарплаты, а Путин и Россия в целом.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.