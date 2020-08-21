Хорошо, что немецкие врачи этого не видели

Специалисты из немецкой клиники Charite, прилетевшие в Омск, чтобы забрать оппозиционера Алексея Навального на лечение в ФРГ, остались ни с чем

Админситарция больницы скорой помощи №1 в Омске, где сейчас борются за жизнь политика, заявила, что его состояние нестабильное, он нетранспортабелен, да и вообще условия в их заведении «ничем не хуже».

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Более того, она показала условия в больнице, где находится известный критик путинского режима, которого отравили.

«Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Алексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы», – написала девушка, опубликовав несколько красноречивых снимков.

На кадрах – напольный туалет, грязный и облупденный, а также видно щели и отпавшие куски штукатурки. О какой-то санитарии и элементарных удобствах для тяжелых больных говорить и вовсе не приходится.

«Наш ответ «шарите»», «ну да, ничем не хуже», «Нормальные условия по-российски», «Всё для людей. В стране нет коррупции, у нас все прекрасно», «Думаю они хотели сказать: нет необходимости лечить Алексея», «Курам на смех, Боже, им самим не стыдно перед немецкими коллегами», «Ну что вы, вы просто не оценили местные дизайнерские разработки! Говорят, на зонах очень большой спрос на них!», «В ожидающем медицинском самолёте из ФРГ наверное раз 100 чище и не так антисанитарийно...», «Это просто насмешка с их стороны. Им не кажется, что пора уже тормозить с этим безумием», – негодуют в комментариях.

Как известно, Навального госпитализировали в омскую больницу без сознания утром 20 августа. Самолет, на котором он летел в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Эксперты полагают, что политик стал жертвой отравления. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, сокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.