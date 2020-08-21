Как передает Politeka.net, информацией поделился блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Друзья, это судья высшего антикоррупционного суда Украины Олег Колиуш. За прошлый месяц он получил заработную плату в размере... 162 тысяч 952 гривны. Вы только вдумайтесь в это. Даже Коболев, Лещенко и прочие выполнили распоряжение президента и урезали себе зарплаты. А вот наши доблестные судьи никак не могут понять, что мы уже давно живём в совершенно новой реальности, где такие космические выплаты неприемлемы и недопустимы", - считает блогер.
Более того, Шнайдер подчеркнул, что "пора уже заканчивать со всем этим цирком".
Ранее мы сообщали, что дыра в государственном бюджете Украины резко увеличилась.
Так, план доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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