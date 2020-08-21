Стала известна сумма зарплаты судьи высшего антикоррупционного суда Украины



Как передает Как передает Politeka.net , информацией поделился блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.



"Друзья, это судья высшего антикоррупционного суда Украины Олег Колиуш. За прошлый месяц он получил заработную плату в размере... 162 тысяч 952 гривны. Вы только вдумайтесь в это. Даже Коболев, Лещенко и прочие выполнили распоряжение президента и урезали себе зарплаты. А вот наши доблестные судьи никак не могут понять, что мы уже давно живём в совершенно новой реальности, где такие космические выплаты неприемлемы и недопустимы", - считает блогер.

По его словам, судьи в украине не заслуживают таких зарплат.

"Они до сих пор не могут понять, что быть госслужащим это не означает быть миллионером. Ведь, во-первых, Украина не настолько богатая страна, что может себе позволить платить чиновникам такие колоссальные Деньги. А во-вторых, результаты работы этого самого антикоррупционного суда ну никак не тянут на такие огромные зарплаты", - уверен он.



Более того, Шнайдер подчеркнул, что "пора уже заканчивать со всем этим цирком".

"Ну а по поводу всей этой истории я могу сказать лишь одно - нам пора окончательно и бесповоротно заканчивать со всем этим цирком. И вот тогда все эти персонажи наконец-то поймут эту простую истину - богатеть нужно вместе с государством, а не за его счет", - заключил блогер.