Политик повторяет риторику Путина о том, что кругом враги

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел новых виновников в том, что происходит в стране последние полторы недели

Он уверен, что массовые протесты после выборов 9 августа, на которых он якобы набрал свыше 80%, организовали США, передает телеграмм-канал «Украинский Диалог».

Политик на полном серьезе заявил, что иностранцы «готовили эту вот заварушку», а Россия боялась потерять Беларусь.

«Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», – цитирует источник слова президента.

На этом он не остановился и добавил буквально следующее:

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно».

Ранее Лукашенко отреагировал на протесты, которые начались после оглашения результатов виборов, и заявил, что никто не позволит «разорвать страну», а все причастные понесут ответ за «неправомерные действия».

Политик заявил, что к участию в протестах присоединились россияне, "майданутые" украинцы и даже поляки.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.