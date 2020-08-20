Бывший министр иностранных дел Грузии и экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе высказался о президенте России Владимиром Путиным

В частности он рассказал о своем впечатление от встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам страны, которые пытаются принизить Путина, очень сильно ошибаются.

Об этом он рассказал в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

"Путин очень жесткий человек, который выстроил ту систему государственной власти, которая дает ему возможность вручную управлять Российской Федерацией. И это человек, который совершенно четко знает, каким образом авторитарным режимом достичь тех внешнеполитических целей в мире, которые у него есть. Так что в этом смысле его недооценивать, мягко выражаясь, не стоит", – подчеркнул Вашадзе.

По словам грузинского политика, у него сложилось впечатление, что Путин вообще лишен всяких сентиментов.

"Не стоит недооценивать, ведь принять очень болезненное решение, которое связано – неважно, с войной, кровопролитием, уничтожением людей и так далее – для него ничего не стоит", – добавил он.

Также ранее сообщалось, что Григол Вашадзе сделал жесткое заявление о России.

По его словам, Украину и Грузию объединяет то, что Россия по-прежнему смотрит на них как на неотъемлемую часть своей "империи" и не намерена отказываться от нее.

Вашадзе считает, что именно такие имперские взгляды страны-агрессора и являются причиной всех бед Украины и Грузии, ведь на протяжении всей истории Россия всегда отстает от них на один шаг и не может с этим смириться, ведь завидует.

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