Певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский объяснил отличие украинцев от россиян

По его словам, глобальной ненависти между украинским и российским народами нет, поскольку большинство понимает, что в агрессии к Украине виновато не все население РФ, а "подонки, взявшие власть и вооружившиеся до зубов".

Такое мнение он озвучил 2019 года для издания Обозреватель. Музыкант также подчеркнул, что украинцы отличаются от россиян.

"Украинцы замучены, но они добрее россиян. Россияне свое добро растеряли. Правда, они все еще не так толерантны, как западное общество, и настолько заняты своими насущными проблемами, что иногда могут пройти мимо соседа, которому плохо", – сказал он.

Он также считает, что простые россияне понимают, что в одиночку или маленькой группой сейчас не смогут сдвинуть систему и путинский режим в России "ни на миллиметр".

"Это пока нереально. Пока там не будет той критической массы людей, которые возьмут на себя смелость встать и погибнуть под пулями, чтобы миллионы других стали свободными, в России ничего не поменяется", – подытожил Лебединский.

Также ранее сообщалось, что Алексей Лебединский резко осудил президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Путина "ненавидят все думающие люди планеты, и лишь тупые и сволочи вторят".

Артист также вспомнил об ответственности Путина за агрессивную политику и вторжение на территорию других государств.

"Ты, Путин, - главный монстр планеты. Ты получишь столько пуль, сколько получили люди разных народов от засланных тобой на чужие территории военных убийц-террористов", - подчеркнул Лебединский.

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