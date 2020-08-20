Экс-министр иностранных дел Грузии и бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе сделал жесткое заявление о России

По его словам, Украину и Грузию объединяет то, что Россия по-прежнему смотрит на них как на неотъемлемую часть своей "империи" и не намерена отказываться от нее.

Такое мнение он высказал в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

"Наша трагедия – что Грузии, что Украины - как раз в том и заключается, что в Кремле есть константа, это не обсуждается, что без Украины, в меньшей степени без Грузии и еще нескольких постсоветских государств Российскую империю – называйте это Российской империей, Советским союзом – не возродить. Это ужасно. Потому что на Украину и Грузию в Кремле смотрят не как на условный Люксембург, а как на объект собственных притязаний", – считает дипломат.

Вашадзе считает, что именно такие имперские взгляды страны-агрессора и являются причиной всех бед Украины и Грузии, ведь на протяжении всей истории Россия всегда отстает от них на один шаг и не может с этим смириться, ведь завидует.

"Вот я прожил с 1976-го до 2004 года в России. У меня русский – родной язык. Я разговаривал неоднократно с людьми, которые были в российской власти или были очень близки к российской власти. И каждый раз у них требования к Грузии отставали от реальности. Сперва они не хотели независимости. То есть "Балтию можно отпустить, потому что они не свои, не наши. А вот Грузию и Украину – ни в коем случае", – резюмировал экс-глава МИД Грузии.



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