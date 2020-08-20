По разным оценкам, более 70 человек на сегодняшний день в Беларуси пропали без вести

Об этом, ссылаясь на свои источники, заявил на своем канале в Youtube украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин, сообщает Politeka.

"Высказывается точка зрения, что они были убиты людьми Лукашенко. Может даже не ОМОНом, а так называемыми "черными эскадронами", – заявил эксперт.

Соскин напомнил, что за 26 лет своего правления президент Беларуси Александр Лукашенко устранил очень много своих противников.

"Они ("черные эскадроны", – Ред.) работают на очень высоком уровне, таком как у аргенинских черных эскадронов, у Пиночета, на Гаити, в Никарагуа... Поэтому мы должны говорить, что "черные эскадроны" в Беларуси были, были и убитые. Думаю, белорусская оппозиция должна поднять сейчас этот вопрос. Четко надо выяснить - были ли все выпущены из застенков. Если есть пропавшие, надо говорить о том, были ли они убиты", – добавил политолог Олег Соскин.

Politeka писала, что белорусам без Майдана не просто победить, но и буквально не выжить. Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в своем блоге. По его словам, у Майдана есть две альтернативы - революция с силовым захватом власти, или же капитуляция, которая продлит агонию диктатуры.

"Оба эти сценария для Беларуси губительны, так как открывают возможности для российской оккупации и демонтажа даже тех хилых институтов государственности, которые возникли при Лукашенко. Вот почему белорусам без Майдана не просто не победить. Белорусам без Майдана не выжить", - написал Портников.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал о том, что ожидает страну в будущем. По его мнению, в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране. Он добавил, что начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени, Кремль может готовить масштабное вторжение.

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