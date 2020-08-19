Российский политик Евгений Ройзман высказался об Александре Лукашенко

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал в своем Twitter.

"Наблюдаю за Лукашенко, отслеживаю все его выступления и заявления. Пришёл к выводу, что это очень жестокий, при этом лживый и подлый человек, у которого напрочь отсутствует чувство стыда. Полагаю, что именно за счёт этих качеств, ему удаётся так долго удерживать власть", - уверен политик.

Стоить отметить, что уже множество известных политиков и людей оценили последние действия Александра Лукашенко на посту президента.



Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе призвала его покинуть свой пост.

"Диктатор с окровавленными руками. Ты решил свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала политик в Twitter.





А вот первый президент Украины Леонид Кравчук неоднозначно высказался о событиях в Беларуси.

В частности он заявил, что Александр Лукашенко не сам пришел ко власти в Беларуси – его избрал народ. И хотя белорусы говорят о нарушениях на выборах, украинский политик якобы об этом ничего не знает.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.



