Российский политик Евгений Ройзман высказался об Александре Лукашенко
Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал в своем Twitter.
"Наблюдаю за Лукашенко, отслеживаю все его выступления и заявления. Пришёл к выводу, что это очень жестокий, при этом лживый и подлый человек, у которого напрочь отсутствует чувство стыда. Полагаю, что именно за счёт этих качеств, ему удаётся так долго удерживать власть", - уверен политик.
Стоить отметить, что уже множество известных политиков и людей оценили последние действия Александра Лукашенко на посту президента.
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе призвала его покинуть свой пост.
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"Диктатор с окровавленными руками. Ты решил свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала политик в Twitter.
А вот первый президент Украины Леонид Кравчук неоднозначно высказался о событиях в Беларуси.
В частности он заявил, что Александр Лукашенко не сам пришел ко власти в Беларуси – его избрал народ. И хотя белорусы говорят о нарушениях на выборах, украинский политик якобы об этом ничего не знает.
Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.
Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.
Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.