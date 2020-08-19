Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что делать с Донбассом

В частности, он заявил о том, что Украине не следует предпринимать шаги по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью для журналистов издания Обозреватель.

"Я не понимаю, зачем нужны эти выборы на Донбассе, зачем его реинтегрировать обратно в Украину, на черта лысого это все нужно. Эта "раковая опухоль" на востоке Украины уже отрезана. Статус-кво, который сохраняется на данный момент – это оптимальный вариант. Ничего лучше не придумать, чем отказаться", – сказал он.

Он также обратил внимание, что территория Донбасса не развивается, а наоборот тянет страну назад.

"Просто стоят войска и держат эту "раковую опухоль", не дают ей расширяться, и всё, этого достаточно", – добавил он и заметил, что любые переговоры по Донбассу в априори лишены смысла.

Также ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко озвучил главную опасность, которая постоянно угрожает светлому будущему Украины.



По его мнению, у Украины за годы независимости еще даже фундамент не заложен и страна не может защитить себя от неумелых президентов. Непрофессиональному президенту понадобится лишь несколько лет, чтобы развалить страну. Эксперт также заявил, что главный враг Украины - это не мораторий на землю, коррупция и низкие зарплаты, а Путин и Россия в целом.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.