Режиму Александра Лукашенко, который был президентом Беларуси в течение пяти сроков, уже пришел конец

Как передает Politeka со ссылкой на DW, такое мнение высказал глава Бундестага Германии Вольфганг Шойбле.

Он подчеркнул, что режиму Лукашенко пришел конец, и ему следует прекратить насилие против мирных протестующих.

"Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - считает немецкий политик.

Шойбле подчеркнул, что страны ЕС должны четко продемонстрировать, что готовы к использованию всех своих возможностей для того, чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказу от насилия.

Он также акцентировал внимание на том, что Европа не желает перераспределения сфер влияния, а всего-навсего осознает свою ответственность - в том числе за соседей.

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-то", - сказал политик.

Он отметил, что ситуация в Беларуси должна быть урегулирована ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным наконец осознать, что кадры с демонстраций, в том числе тех, которые он попытался организовать, говорят сами за себя", - добавил он.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "никто с вами возиться не будет".