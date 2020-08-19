Сотрудник Пограничной службы Беларуси, капитан Александр Васько публично осудил жесткие разгоны протестующих правоохранителями

По словам офицера-пограничника в/ч 2141, силовиков Лукашенко, которые избивали граждан, сложно назвать людьми. Он также отметил, что людей объединило непреодолимое желание жить в свободной стране, "свободной от диктатуры и насилия".

Об этом он сказал в видеообращении, которым поделился YouTube-канал "TUT.BY. Политика" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Капитан добавил, что ему "хотелось кричать во весь голос", когда он смотрел на события прошедшей недели.

"На прошлой неделе у меня в голове был вопрос – как же так, вы же наши пацаны. Но со временем приходит осмысление и я вынужден признать, что это не наши пацаны, их людьми назвать сложно", – сказал пограничник о силовиках.

Он рассказал, что служит в армии 13 лет, ему хотелось служить народу, но сейчас армия служит лишь одному человеку. Кроме того, военный обратился с жестким призывом к правоохранительным органам Беларуси.

"Я хотел охранять мир и спокойствие на нашей земле, хочу этого и сейчас, но пока полиция и армия защищают интересы только одного человека, это невозможно. Хочу обратиться к представителям так называемых правоохранительных органов. Сила не в оружии, не в тюрьмах и не в автозаках. А сила в правде. В том, чтобы стрелять в безоружных людей, нет чести. Исполните свою клятву и будьте с народом", – заявил Васько.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "никто с вами возиться не будет".