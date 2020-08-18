Польша начала принимать беженцев из Беларуси

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, по данным СМИ, в Польше принимают первых беженцев из Беларуси и открыли путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Мартина Пшидача, в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.

Однако, по его словам, Польша уже попросила своих консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу", - подчеркнул он.

Заместитель главы МИД отметил, что такой шаг Польши не надо воспринимать как поощрение к выезду из Беларуси - это лишь гарантия на случай возникновения соответствующих проблем.

При этом, по его словам, некоторые белорусы уже просили предоставить убежище в Польше.

"Есть случаи, когда в последние дни лица просили о такой поддержке со стороны польского государства, и такую поддержку получили", - сказал Пшидач.

Как известно, протесты в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа, после объявления результатов выборов президента, согласно которым победу якобы одержал Александр Лукашенко. Тысячи несогласных белорусов вышли на улицы, чтобы отстоять свои голоса, которые они отдали за других кандидатов. Из-за массовых протестов Лукашенко вывел на улицы силовиков, которые жестоко разгоняют митинги, применяя против активистов силу.

Напомним, девушки бросились обнимать красавца-военного, опустившего щит в Минске.

Также Politeka сообщала, что Лукашенко назвал страну, в которую бежал бы в случае белорусского Майдана.