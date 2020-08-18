Ветеран внешней разведки и генерал-лейтенант Украины Василий Богдан высказался о Владимире Путине

Как передает Politeka.net, яркое описание президента РФ он сделал в интервью "АпосторфТВ" в 2018 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Кто такой Путин, по моему убеждению? Путин - это пахан питерской шпаны с мировоззрением подполковника КГБ и российского национал-шовиниста-держиморды. Это в моем понимании тот Путин, себя декларирует такой агрессивной экспансивной поведением", - уверен Богдан.

Генерал вспомнил, что во время распада СССР между спецслужбами стран была заключена сделка не работать друг против друга, но только военная разведка РФ пошла против этих соглашений.

"Я считаю Путина человеком, который предал все эти договоренности и братские отношения, которые существовали тогда между нашими народами независимо от коммунистической власти (пусть как критически мы не относились к этому высказыванию сегодня). В этом контексте я считаю его предателем, который отверг все гуманистические и даже славянофильские идеалы, которые в определенной степени были присущи нашим отношениям, фактически развязал агрессию, с целью восстановить современной России не только в пределах Советского Союза, но и царской России ", - отметил бывший разведчик.

Ранее украинский писатель Лесь Подервянский озвучил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин оккупировал украинский Крым из-за своей жадности.

"Это кацапская жадность и не от большого ума это все делается. Почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие мудрые, они все просчитывают. Они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг — это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок", — отметил он.

Также Подервянский высказал убеждение, что все в конфликте Украины и России идет так, как нужно.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.

Как сообщала Politeka, Путин заявил, что людям не нужны деньги: «несчастные олигархи».

Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: «газовая прелесть накрылась».