РФ стоит не лезть в дела Беларуси, а Украину оставить в покое
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил российский политик Леонид Гозман.
По его словам, если Владимир Путин решить ввести войска в Беларусь, то это будет огромной ошибкой.
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Ранее мы сообщали, что Владимир Путин и Александр Лукашенко уже дважды обсудили ситуацию в Беларуси, и пришли к соглашению, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.
Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.
Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".
Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".