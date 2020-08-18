РФ стоит не лезть в дела Беларуси, а Украину оставить в покое

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил российский политик Леонид Гозман.

По его словам, если Владимир Путин решить ввести войска в Беларусь, то это будет огромной ошибкой.

"Беларусы будут сопротивляться! Вам трудно в это поверить. Вы относитесь к народу – к любому, прежде всего, к своему, но и к другим тоже – с презрением. Для вас белорус, как и украинец или грузин – герой анекдота", - отметил политик.

Гозман уверен, что белорусы не примут "братскую помощь".

"Они будут сопротивляться вне зависимости от того, какую позицию займет Лукашенко – предаст все и всех, что наиболее вероятно, или тоже будет против вас. В любом случае – это не Крым. Будут жертвы с обеих сторон и, увы, масштабные. А вот потока похоронок вам не простит и тот немногочисленный электорат, который вас пока еще поддерживает", - уверен российский политик.

По его словам, РФ стоит оставить Белорусь в покое и так же поступить с Украиной.

"И Украину тоже в покое оставьте. Вы же там, очевидно, проиграли, хотя крови пролили немеряно. Заберите с Донбасса своих трактористов, шахтеров и бандитов, дайте людям восстановить все, что вы там разрушили", - заключил Гозман.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин и Александр Лукашенко уже дважды обсудили ситуацию в Беларуси, и пришли к соглашению, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

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