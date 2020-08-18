Все звучит так, будто сказано сейчас, а не несколько лет назад

Убитый зимой 2015 года российский оппозиционер Борис Немцов еще много лет назад нелестно отзывался о президенте Беларуси Александре Лукашенко

В сети появился фрагмент видео, в котором Немцов рассказал о том, что он думает о главе соседнего государства.

Записью поделился блогер Մιtαuskαs, правда, не указав, в каком году она была сделана.

Борис Немцов:



"Лукашенко – это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. Диктатор там кровавый, беспредельный..." pic.twitter.com/8U4NYc3mrK — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 17, 2020

На видео журналистка отмечает, что немцов был свидетелем Оранжевой революции в Украине в 2004 году, и интересуется, не окажется ли он свидетелем революции в России, на что политик ответил:

«Честно говоря, я очень надеюсь на то, что доживу до момента, когда, во-первых, лозунг «Жыве Беларусь» и белорусские флаги будут уже официальны. Второе, мне оппозиция белорусская обещала, что сделают меня почетным гражданином Беларуси. Ради этого стоит, наверное, поехать и участвовать, но… Я скажу так. Я думаю, что сам Лукашенко, он, конечно, ни в какое сравнение с Кучмой и Януковичем не идет. Мне кажется, что как раз Лукашенко – это такой славянский Каддафи. То есть он беспредельщик, он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты. То есть, он уже совсем невменяемый человек. И у меня такое ощущение, что там «бархатная» революция не может быть. Не потому, что народ плохой. Народ как раз очень душевный, очень нам близкий ментально, очень спокойный, между прочим. А диктатор там кровавый, беспредельный, у него руки по локоть в крови. Поэтому ждать, что какая-то «бархатная» революция случится, я думаю, не стоит».

Отметим, что слова покойного Немцова ошеломили пользователей.

«Немцов понимал сущность правителей нашего союзного государства уже давно. Знал, кто такие Путин и Лукашенко на самом деле, на что способны, и говорил об этом открыто. Он был обречён - правду о себе ему не могли простить», «Не дожил пророк», «Не дожил, убили варвары...», «Нам стыдно, что не уберегли такого человека! Он все знал и всегда говорил правду! Все его слова подтверждаются, которые он говорил много лет назад», – пишут люди в комментариях.

Как известно, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что Навальный назвал заказчика убийства Немцова.