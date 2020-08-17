Журналист Аркадий Бабченко озвучил главную опасность, которая постоянно угрожает светлому будущему Украины

По его мнению, у Украины за годы независимости еще даже фундамент не заложен и страна не может защитить себя от неумелых президентов. Непрофессиональному президенту понадобится лишь несколько лет, чтобы развалить страну.

Об этом он заявил 2020 года в блоге для издания Обозреватель.

"Развалить только-только начавшее строиться государство в Украине любой клоун-популист сможет на два счета. Я думаю, понадобится года полтора - два, а тем более с такой поддержкой", - утверждает Бабченко.

Эксперт также заявил, что главный враг Украины - это не мораторий на землю, коррупция и низкие зарплаты, а Путин и Россия в целом. Но об этом часто забывают в своих заявлениях украинские политики.

"Построение работоспособного государства - это основная задача. Но она в первую очередь целиком и полностью зависит от отражения агрессии. А вот об этом как раз - ни слова. Как будто её и нет. А главный враг Украины ведь - не мораторий на землю, коррупция и низкая пенсия. Главный враг Украины - Путин", - отметил журналист.

Он предупредил, что "коррумпированная Украина может существовать, но оккупированная - нет, она просто развалится на части". В то же самое время, объяснил - если Украина с две тысячи четырнадцатого по две тысячи двадцать четвертый не сможет построить свою государственность - сюда тоже придет Путин.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.