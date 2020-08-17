У президента Беларуси Александра Лукашенко есть единственный путь остаться при власти

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко, передает Politeka.

Это, по словам эксперта – обратиться за помощью к России. Однако, пишет политик, даже Лукашенко этого не сделает, Кремль все равно будет вынужден лезть в ловушку в Беларусь, так как это является важной частью ее имперской политики.

"Вмешательство РФ будет замечено со стороны ведущих мировых держав и они будут обязаны в очередной раз вводить ограничения на политические и экономические отношения с Россией. Даже Германия, несмотря на большое желание получить "СП-2", будет вынуждена пересмотреть это решение", – считает Дорошенко.

Также он назвал глубоко ошибочным мнение о том, что саннкции Запада мало влияют на экономику России.

"Финансовые ресурсы, которые остались у Москвы для того, чтобы чувствовать себя империей, тают, как снег под солнцем. Их осталось на 2-3 года. Поэтому я радуюсь любом инфраструктурным проектам, которые там начинаются, поскольку финансирование идет не за счет доходов бюджета, а за счет накоплений", – объяснил свою мысль эксперт.

Поэтому, для Украины, считает Дорошенко, приемлем тот вариант, при котором Россия будет вкладывать больше средств, чем сейчас, в Беларусь.

"Когда Москва начнет вкладываться еще и в Минск, то скорость расходов оставшихся денег только увеличится. А что бывает со страной, которая не способна обслуживать свои большие амбиции, мы знаем по СССР", – подытожил депутат.

Politeka сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко снова провел переговоры с Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора, лидеры государств обсудили ситуацию в Беларуси. Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам.

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

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