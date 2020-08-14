В сети показали, как сейчас выглядит луганский аэропорт
Как передает Politeka.net, просто душераздирающе кадры опубликованы Telegram-каналом "Злобный укр".
До 2014 года он выглядел так: ухоженные газоны и современный фасад здания когда-то встречали пассажиров с разных стран.
Как видно на свежих снимках, после вторжения боевиков РФ, в том числе и ЧВК "Вагнер", от былой красоты аэропорта не осталось и следа, и превратился в руины.
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С августа 2014 года по вине боевиков произошло разрушение терминала аэропорта. Вся инфраструктура луганской воздушной гавани разрушена, а ее большая часть восстановлению не подлежит.
Ранее в сети показали обстановку вокруг стадиона «Донбасс Арена» в оккупированном Донецке.
На снимках видно, что территория вокруг стадиона заросла сорняками и, судя по всему, за ней совсем не ухаживают.
Пользователи сети ужаснулись таким состоянием территории вокруг одного из красивейших стадионов Европы.
Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.
Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.
Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.