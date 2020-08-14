Без слез не взглянешь...

В сети показали, как сейчас выглядит луганский аэропорт

Как передает Politeka.net, просто душераздирающе кадры опубликованы Telegram-каналом "Злобный укр".

До 2014 года он выглядел так: ухоженные газоны и современный фасад здания когда-то встречали пассажиров с разных стран.

Как видно на свежих снимках, после вторжения боевиков РФ, в том числе и ЧВК "Вагнер", от былой красоты аэропорта не осталось и следа, и превратился в руины.

С августа 2014 года по вине боевиков произошло разрушение терминала аэропорта. Вся инфраструктура луганской воздушной гавани разрушена, а ее большая часть восстановлению не подлежит.





Ранее в сети показали обстановку вокруг стадиона «Донбасс Арена» в оккупированном Донецке.

На снимках видно, что территория вокруг стадиона заросла сорняками и, судя по всему, за ней совсем не ухаживают.



