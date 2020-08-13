Публицист Александр Невзоров высказался о проблеме президента России Владимира Путина с "армией" РФ

По его словам, "сумасшедшая" поддержка агрессивной политики Владимира Путина против Украины – всего лишь иллюзия, и вся "армия" сторонников аннексии Крыма испарится когда у Кремля окончательно закончатся деньги.

Об этом он заявил 2017 года, передает издание "15 минут".

Он отмечает, что "все эти бесконечные кремлевские знаменосцы, все эти Нодовцы" – это люди, которые сидят в той или иной степени на зарплатах и на финансировании Кремля.

"Они сидят на откатах, на распилах своих собственных движений, и совершенно неизвестно, будут ли они так же искренне орать Крымнаш, если их лишить больших, круглых, хорошо начищенных копеечек, которые катятся в их карманы из Кремля. Поэтому, когда вы сегодня имеете дело с Россией, вы должны быть очень осторожны в своем пессимизме, вы должны понимать, что скорее всего вы имеете дело с еще одним, мало известным человечеству, фактором и видом продажности", - объяснил Невзоров.

Также ранее сообщалось, что Александр Невзоров рассказал, как в РФ вдруг треснул мир, "придуманный идиотами".

По его словам, небольшие протесты в Российской Федерации демонтрируют, что Кремль, живущий в "параллельной реальности", сделал ставку "не туда". В России сегда будут покорными 98% людей, но Путин не понимает главного - они покорны не ему, россияне просто покорны, им все равно, кому покоряться. Тем самым Невзоров опустил Путина с небес на землю.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.