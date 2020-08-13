Скандальный российский священник Сергий, которого лишили священнического сана, поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте станицу до конца)
По его словам, Александр Лукашенко любит народ, а протесты в стране были спланированы «мировым правительством».
"Обращаюсь к молодежи и здравомыслящим людям Белоруси. Зачем вам Майдан против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко?", - заявил он.
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Не обошел стороной он и Украину, припомнив события 2014 года.
"Неужели опыт Украины, зловещий по своей сути, вам не страшен? Смерть, слезы, горе, разруха", - заявил скандальный священник.
Напомним, в Беларуси уже четвертые сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа.
Силовики жестко подавляли выступления оппозиционеров, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За два дня протестов были задержаны более 5000 человек и более 200 человек получили травмы.
Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.
Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".