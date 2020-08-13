Вот это заявление!

Скандальный российский священник Сергий, которого лишили священнического сана, поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте станицу до конца)

По его словам, Александр Лукашенко любит народ, а протесты в стране были спланированы «мировым правительством».

"Обращаюсь к молодежи и здравомыслящим людям Белоруси. Зачем вам Майдан против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко?", - заявил он.

Не обошел стороной он и Украину, припомнив события 2014 года.

"Неужели опыт Украины, зловещий по своей сути, вам не страшен? Смерть, слезы, горе, разруха", - заявил скандальный священник.

Напомним, в Беларуси уже четвертые сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа.

Силовики жестко подавляли выступления оппозиционеров, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За два дня протестов были задержаны более 5000 человек и более 200 человек получили травмы.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".



