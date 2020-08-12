Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что ждет в будущем Донбасс и Крым

По его мнению, Украина в краткосрочной перспективе не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Помочь осуществить такой сценарий может только уход главы РФ Владимира Путина. Тогда как в случае с Донбассом урегулирование этого процесса абсолютно возможно и при нынешнем российском лидере.

Таким мнением он поделился в интервью одному из СМИ, передает Обозреватель.



Кроме того, он предложил Украине план по возвращению Донбасса, назвав первое условие - убрать Путина от власти в РФ.

"Нужно убрать Путина от власти в РФ. Это, на мой взгляд, единственный способ этого добиться. Условие недостаточное, но необходимое. Собственно, после этого и начнется какой-то процесс на Донбассе, может быть. А может и не начнется. В зависимости от того, кто придет к власти", – предположил он.

Относительно оккупированных территорий Донбасса, отметил экс-депутат из России, Путин и сам хочет урегулировать ситуацию. По его словам, президент РФ "вряд ли хочет держать этот конфликт в замороженном состоянии".

"Ему необходимо добиться снятия международных санкций. А единственный путь к этом – уйти с Донбасса, разменять на санкции. И Путин, не торопясь, делает все возможное, чтобы произошло именно так", – считает Пономарев.

Он добавил, что в вопросе переговоров по Донбассу Путину "наплевать" и на особый статус территорий, и на границу, а также на то, что он будет говорить потом на российском телевидении. вот это и есть хитрый план Путина.

"Ему нужно, чтобы были даны гарантии статуса русского языка для людей, которые проживают на этой территории, гарантии самоуправления, и чтобы куда-то пристроить тех, кто во всем этом бандитизме участвовал. Но в структурах власти "ЛНР" и "ДНР" примерно 150 тыс. человек. Их-то он точно с собой в Россию не заберет. Значит, ему нужно, чтобы они в Украине остались и каким-то образом в страну были интегрированы", – пояснил Пономарев.

Напомним, Пономарев рассказал, почему Украину ждут проблемы после выборов президента в США.

Как сообщала Politeka, Пономарев рассказал, как украинская власть играет на руку Путину.

Также Politeka писала, что Пономарев раскрыл имя человека, который может стать преемником Путина.