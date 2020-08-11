Ближайший конкурент Александра Лукашенко Светлана Тихановская обратилась к белорусам с просьбой не выходить на улицы, а затем стало известно о ее отъезде в Литву

Во время обращения Тихановской пользователи соцсетей внезапно отметили один неожиданный момент, передает Politeka.net.

Они обратили внимание на то, что диван, на котором сидела оппозиционерка, читая с листочка на камеру, уж очень сильно похож на тот, который стоит в кабинете главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной.

«А как так получилось, что диван, на котором сидела Тихановская во время «своего» обращения, и диван в кабинете Ермошиной в ЦИК - это один и тот же диван?», – пишет в Twitter блогер Մιtαuskαs.

Пользователи тут же отреагировали на публикацию.

«Ответ очевиден - Тихановская украла диван у Ермошиной с целью дезорганизации работы центризбиркома», «Диван Ермошиной можно купить в любом военторге», «Мария Колесникова рассказала, что Тихановскую вчера несколько часов держали в ЦИК высокопоставленные силовики и заставили прочитать обращение, которое мы все сегодня увидели», «Можно воспринимать это как ещё одно тяжкое преступление Лукашенко,а его самого - как террориста, взявшего заложников. С чего это вдруг Тихановская очутилась в Литве? Разве даже проигравший кандидат не имеет права выйти на площадь и обратиться к своим сторонникам?», – рассуждают в комментариях.

По мнению администраторов белорусских телеграмм-каналов, видео было записано перед отъездом Тихановской в Литву под давлением силовиков. Видно, что она читает написанный текст.

Светлана благодарит сторонников и просит их не выходить на площади:

«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких».

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам.

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