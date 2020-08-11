Участники протестов в Минске рассказали, какие пытки против них применяли силовики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение белорусского журналиста.

Так, по данным Дмитрия Галко, удалось получить информацию от двух несовершеннолетних участников протестов - Яна и Глеба, которые являются его сыновьями. Он рассказал, что парней "взяли" прямо на вокзале.

"Били кулаками в грудь и в живот. Когда он (Ян, - ред.), стоя на коленях уже на Окрестино, стал под утро засыпать, его "разбудили" ударом приклада. На много часов на колени в коридорах ставили всех задержанных подростков (Яну с Глебом 17 и 16 лет), в том числе девушек", - написал журналист.

Также несовершеннолетний участник протестов рассказал своему отцу, что видел какую-то комнату, похожую на "застенок", грязную и мокрую, где на коленях стоял голый и окровавленный парень.

"Всех совершеннолетних раздевали догола и били дубинками. Постоянный поток ругани, оскорблений, угроз", - говорится в сообщении.

По словам юношей, во время пыток плакали даже парни.

"Ментам дали картбланш на все. Это уже сейчас Северная Корея", - рассказал Ян.

Напомним, пострадавшие от протестов в Беларуси рассказали, как Лукашенко "любит" народ: "бросили гранаты в толпу...".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами:"не понимают, что делают".