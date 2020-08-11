Российский публицист Александр Невзоров рассказал, как в РФ вдруг треснул мир, "придуманный идиотами"

По его словам, небольшие протесты в Российской Федерации демонтрируют, что Кремль, живущий в "параллельной реальности", сделал ставку "не туда".

Об этом он рассказал 2018 года, передает Обозреватель.

"Весь этот мир, который придумали какие-то безумные идиоты, попы, имперские замашки и прочее… Все это – параллельная реальность, совершенно не интересная, чужая молодежи, что это какой-то мир фиолетовых грибов, в котором живет Кремль и все его пропагандисты. Что это не имеет ничего общего ни с современностью, ни с реальностью, ни с конкретикой сегодняшнего дня", - сказал он.

Он также объяснил, что в России сегда будут покорными 98% людей, но Путин не понимает главного - они покорны не ему, россияне просто покорны, им все равно, кому покоряться. Тем самым Невзоров опустил Путина с небес на землю.

"98% россияне всегда будут покорны – хоть марсианам, хоть имперской идее, хоть кому угодно. Но Путин не понимает. Он думает, что они покорны ему, а они просто покорны. И тратить на них ценное эфирное время, вообще играть с ними не имеет смысла. Имеет смысл поддерживать отношения только с теми, кто действительно способен на изменения, с сильными, с креативными, с интеллектуальной элитой. Именно эти достойны внимания", - резюмировал он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.