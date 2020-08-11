Журналист Аркадий Бабченко озвучил печальный прогноз по будущему Украины

По его мнению, российский президент Владимир Путин пойдет на открытую военную агрессию против Украины, когда экономическое положение России будет крайне плохим.

Об этом он заявил 2019 года в эфире телеканала ATR.



"К сожалению, большая война, наверное, все-таки еще будет. И я думаю, что инициатором большого сражения будет Россия. Потому что когда экономическая ситуация там подойдет к состоянию Венесуэлы, а она подойдет к этому состоянию, потому что в XXI веке страны либо развиваются, либо начинают регрессировать и откатываться назад..." - сказал он.

По мнению журналиста, после остановки в развитии Россия начнет откат назад и ситуация в стране начнет ухудшаться.

"Когда она докатится до стадии Венесуэлы, когда не будет ни колбасы, ни туалетной бумаги, к сожалению, у Владимира Путина не будет никакого другого варианта влиять на внутреннюю политику, кроме внешней войны с Украиной. Внешняя война - это в первую очередь, конечно же, Украина", - предполагает Бабченко.

Также ранее сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко сообщил, что Революция достоинства изменила жизнь украинцев и оставила глубокий след на тех, кто защищал будущее на Майдане.

По мнению представителя СМИ, через пять лет после революции люди все равно считают это было лучшим, что могло с ними произойти. Бабченко уверен — на Майдане наше государство сделало то, что никому не удавалось — ни одной стране.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.