Если бы оппонентом Александра Лукашенко на выборах президента была бы табуретка, белорусы проголосовали бы за табуретку

Как передает Politeka, такое мнение на своей странице в соцсети выразил блогер Роман Шрайк.

"Главное, что нужно понимать про белорусские выборы: если бы против Лукашенко баллотировалась табуретка, табуретка бы победила", - написал он.

Он также иронизировал, что "горе-аналитика" о количестве ножек у табуретки, дереве, из которого она сделана, и цвете, в который покрашена, ничего, кроме смеха, не вызвала бы.

По словам блогера, Светлана Тихановская - это абсолютно случайный человек, так как в президенты должен был баллотироваться ее муж, популярный антилукашенковский YouTube-блогер, однако его посадили в СИЗО.

"Других потенциальных кандидатов тоже либо посадили, либо просто не допустили к выборам. А Тихановскую допустили, потому что Лукашенко не испугался домохозяйки, которая толком не умеет разговаривать на камеру. И ошибся. Она победила. Потому что белорусы устали от Лукашенко. Настолько, что готовы голосовать за кого угодно", - отметил блогер.

Он также отметил, что "эта домохозяйка" не собирается управлять государством.

"План простой: победить Лукашенко, освободить политзаключенных, провести новые, честные выборы", - добавил Шрайк.

Он также подчеркнул, это сегодняшний протест в Беларуси - это протест против Лукашенко, и ничего больше.

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