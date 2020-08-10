Певец и актер Антин Мухарский раскрыл код "русского мира" в России

По его словам, политический проект "русский мир", который Кремль пытается распространить за пределами России, является по своему определению "заразой", которая ничем не отличается от фашизма.

Такое мнение он озвучил 2017 года в эфире "Обозреватель.LIVE".

По его словам, имперский шовинизм, который многие россияне демонстрируют в отношении других народов, превратил огромную страну в "зачумленную территорию", от которой Украине нужно отгородиться стеной.

"Российский великодержавный шовинизм – это такая зараза, как фашизм, когда человек возвышается или живет исключительно за счет унижения и уничтожения других народов. Русский мир – это психическая болезнь, которая приводит к очень страшным разрушительным последствиям… Люди готовы убивать друг друга", - сказал он.

Также ранее сообщалось, что Антин Мухарский посоветовал Украине отгородиться стеной от "Л/ДНР". По его мнению, оккупированные части Луганской и Донецкой областей являются утраченными территориями, от которых Украина должна отгородиться стеной.

Он назвал "больными" тех жителей Донбасса, которые не противились свержению государственной власти в своем крае. Ко всему прочему Мухарский подчеркнул, что не все говорящие по-русски люди "больны российским имперским шовинизмом".

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.