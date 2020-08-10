В отношениях Беларуси с соседними странами ничего не изменится

Президентские выборы в Беларуси, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, нанесли тяжелую психологическую травму как гражданскому обществу, так и власти

Такое мнение в своем блоге для «Главреда» озвучил белорусский политолог Валерий Карбалевич.

По его словам, вспыхнувшие протесты показали: доверие общества к результатам выборов, а значит, и к власти минимально, а это значит, что природа белорусского политического режима будет меняться.

«В таких условиях системообразующими элементами государства становятся силовые структуры. А, значит, эта власть должна существовать в условиях перманентных политических репрессий против всех недовольных», – подчеркнул автор, напомнив, что Лукашенко уже пообещал «разобраться».

Карбалевич указал на основную разницу между протестами в Украине и Беларуси:

«Главное отличие белорусской ситуации состоит в том, что восстание масс не сопровождается расколом элит и кризисом верхов. Пока государственная машина работает без сбоев, о чём, в частности, говорит тот факт, что из 50 тысяч избирательных участков только на восьми посчитали голоса правильно. Этот пример позволяет понять, насколько жёстко государственная машина контролируется Александром Лукашенко. Это – очень важный фактор, который не позволяет говорить о победных перспективах нынешнего уличного протеста в Беларуси».

Он прогнозирует, что со временем отношения России и Беларуси вернуться к обычному статус-кво, поскольку антироссийская риторика Лукашенко нужна была ему перед выборами для привлечения электората.

Политолог отмечает, что Москва совершенно не заинтересована в победе «цветной революции» в Беларуси, а потому поддержка Лукашенко со стороны Кремля обеспечена.

«В определённой мере Лукашенко, конечно, ослаб, но всё равно он вряд ли пойдёт на какие-либо серьёзные уступки Москве, потому что по вопросу независимости Беларуси существует консенсус и власти, и общества, и оппозиции», – добавил Карбалевич.

Он подчеркнул, что Россия и дальше вынуждена будет общаться с той властью в Беларуси, которая контролирует ситуацию:

«А у Лукашенко всё под контролем. В Беларуси ведь не так, как в Венесуэле, где президент лишь наполовину контролирует происходящее, – тут всё под контролем. Потому никуда не денутся ни Россия, ни Украина, ни Европа – все будут вынуждены иметь дело с Лукашенко».

Напомним, в Беларуси исчез российский пропагандист, последние кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами.

Также Politeka писала, что Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси.