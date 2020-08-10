Российский публицист Александр Невзоров назвал одну из главных проблем у президента РФ Владимира Путина
По его словам, эйфория по поводу "Крымнаш" у граждан России пройдет "совершенно безусловно", но тысячелетнее воспитание россиян "сапогом и кнутом" привело к тому, что сегодня никто не сможет сказать, что они думают на самом деле.
Такое мнение он озвучил 2018 года для издания Обозреватель. Кроме того, он назвал особенности характера российского населения.
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"Русские, в общем-то, замечательные люди, но они – феерические лицемеры. В силу того, что на протяжении тысяч лет их воспитывали сапогом и кнутом. Поэтому то, что они думают на самом деле, никому не понятно", - заявил публицист.
Невзоров также обратил внимание на поразительную способность россиян легко принимать любую идею и так же легко отказываться от нее.
В подтверждение своих слов он напомнил о том, как в 1991 году россияне в основной своей массе поддерживали сохранение Союза, но "в течение 2-3 часов изменили свою точку зрения на прямо противоположную".
А также о том, как в 1918 году после "рыданий и заверений в верности российскому царю" Николай II был расстрелян в одном из подвалов Екатеринбурга – также при полной поддержке населения.
"Это огромная проблема Путина, потому что он понимает, что верных нет. Предадут все, ведь даже Николай II был расстрелян после заверений в верности", - заявил Невзоров.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.