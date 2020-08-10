Беларусь может ожидать такой же сценарий, как и в Украине в 2014 году
Такое мнение в своем блоге для Цензора озвучил политолог и журналист Владимир Сонюк, передает Politeka.
По словам эксперта, спецслужбы РФ, дуйствуя в Беларуси, взяли на вооружение старые методички, которые отработали еще в 2014 году во время событий в Украине.
"Тогда провокаторы превратили мирные митинги украинцев в массовые беспорядки, под прикрытием которых Россия аннексировала Крым и развязала вооружённый конфликт на Донбассе", – напомнил Сонюк.
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Политолог предполагает, что подобный сценарий ожидает и Беларусь.
"Провокаторы прольют первую кровь, мирные митинги перерастут в массовые беспорядки. Пока власти будут пытаться навести порядок в стране, Россия захватит Беларусь, полностью или отдельные территории", – прогнозирует Владимир Соснюк.
Журналист обращает внимание на то, что провокаторы призывают белорусов к массовым беспорядкам, обещая, что им за это ничего не будет, посколько Тихоновская, если придет к власти, якобы всех выпустит как политзаключённых.
Также эксперт считает, что бунт в Беларуси, которую затеял президент РФ Владимир Путин, может обернуться против него же.
"Если россияне на примере Беларуси увидят, что можно снять президента, который у власти 26 лет, то отважатся на это и в России", – подытожил Владимир Сонюк.
Politeka сообщала, что президентские выборы в Беларуси, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, проходили с массовыми нарушениями, арестами и задержаниями. Всего на президентских выборах берут участие пять кандидатов. После подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Беларуси ЦИК объявил первые результаты голосования. Так, по подсчетам комиссии Лукашенко набрал 81% голосов, а Тихановская - 8%. В штабе Тихановской также заявили о том, что она победила на трех участках: 21, 18 и 14.
После закрытия участков для голосования за президента в Беларуси, в стране начались массовые столкновения, а некоторые чиновники вылетели за границу.
Так, в Минске и других городах после объявления первых экзит-полов, согласно которым побеждает Александр Лукашенко, начались масштабные задержания приверженцев оппозиции.
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