Скандальный режиссер Карен Шахназаров решил "присвоить" половину Украины

Российский режиссер, который является ярым фанатом президента РФ Владимира Путина, нагло заявил, что считает половину Украины исконно российскими территориями.

Такое мнение он озвучил 2020 года в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1", передает Обозреватель.

Скандальное заявление режиссер начал со лжи о том, что западные и восточные регионы Украины якобы не имеют между собой ничего общего, а потому должны быть разделены.

"На мой взгляд, это несоединимо – запад и восток Украины несоединим. Ничего с этим не поделаешь ни при каких обстоятельствах. Ну невозможно соединить тех, кто сражался с нацизмом, с людьми, в корнях которых есть связи с людьми, которые так или иначе были на другой стороне", – высказался неадекватный любитель концепции "русского мира".

После этого он перешел к мечтам о том, какой стране должны достаться те или иные регионы суверенного украинского государства.

"Западная Украина – это, в принципе, действительно Австро-Венгрия, это Европа, это другое. Восток Украины – в принципе, это Россия, это Евразия, это совсем другие корни! Чехия и Словакия гораздо более близкие, и по языку, и по культуре. Это единственный выход - мирно-тихо разойтись и нормально сосуществовать. Можете проклинать, но по-другому никак не получится. Это невозможно соединить", – продолжил он настойчиво повторять пропагандистский лозунг об уничтожении Украины.