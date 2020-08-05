В своем же политическом будущем он абсолютно уверен

Политик Михеил Саакашвили считает, что Грузия может исчезнуть как страна

Об этом он заявил в интервью TV Pirveli, обсуждая будущие выборы, передает «Антикор».

Глава исполнительного комитета реформ Украины уверен, что его политическое будущее имеет очень неплохие перспективы.

По словам экс-президента Грузии, он может стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы.

«Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому-то моей кандидатуры смешно и странно. Мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия исчезнет, ​​как страна», – подчеркнул политик, добавив, что лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили хотел, чтобы он «исчез с мировых радаров».

Саакашвили уверяет: этому не бывать!

«Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны», – категоричен он.

Бывший грузинский лидер считает, что сейчас нужно мобилизироваться и действовать быстро, чтобы «покончить» с Иванишвили на выборах.

Ранее мы писали, что в сети показали, как сейчас выглядят аппартаменты Михеила Саакашвили в Одессе с высоты птичьего полета. Год назад бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии обзавелся там пентхаусом площадью 60 квадратных метров с выходом на крышу.

Квартира расположена на Итальянском бульваре на закрытой территории ЖК "Жемчужина" местного застройщика Kadorr Group.

Во дворе по периметру установлены шлагбаумы, есть все необходимое. В ЖК имеется паркинг, своя детская площадка, камеры видеонаблюдения, спортивный уголок с тренажерами и охрана.

Судя по кадрам, запустение на террасе говорит о том, что тут давно не было жильцов.

Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".

Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".

Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.